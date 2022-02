“Os casos são diferentes, um sendo uma decisão unilateral de algumas plataformas para proibir um líder político [Donald Trump, nos EUA] e o outro um conflito real entre uma empresa e as autoridades judiciárias [Telegram, no Brasil], mas ambos apontam para a mesma realidade: as plataformas privadas têm muito poder e pouca responsabilidade quando se trata de moldar o debate público. Elas precisam ser reguladas e o primeiro passo para fazer isso é impor transparência sobre a forma como funcionam, para que parem de ser caixas pretas misteriosas e poderosas no centro de nossas sociedades democráticas.”

(Giuliano Da Empoli, autor de Os engenheiros do caos, ao repórter Marlen Couto, do Globo.)