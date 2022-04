Piva: “STF tem de ser rápido, a questão institucional é ferida de morte”

“O Supremo Tribunal Federal está se colocando [no caso do indulto de Jair Bolsonaro ao deputado condenado por crimes contra o regime democrático], e eu acho que ele tem de ser rápido, porque o que aconteceu é um acinte, é um escândalo. Quem se preocupa com o país está muito impactado e está, inclusive, assustado. Isso tudo cria uma fragilidade institucional para o país, que ganha uma dimensão até maior do que a mera questão econômica. A questão econômica é um problema, mas em algum momento você consegue colocar ela nos eixos novamente. A questão institucional é uma ferida de morte. Isso afeta negócio, afeta a vida das pessoas, a imagem do Brasil lá fora. E, obviamente, pensando como empresário, afeta decisão de investimento. Você sempre fica muito temeroso.”

(Horacio Lafer Piva, empresário, integrante do conselho de administração do grupo Klabin e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Joana Cunha, da Folha.)