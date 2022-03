Petrobras virou a grande vilã da campanha presidencial

O bombardeio das tropas de Vladimir Putin nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia, atingiu a sede da Petrobras, no centro do Rio. Os danos colaterais são políticos e, aparentemente, irreversíveis.

Em coro, governo e oposição culparam a Petrobras pelo aumento nos preços do óleo diesel (24,9%), da gasolina (18,8%) e do gás de cozinha (16%).

Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro não disfarçou a ira com a decisão. Ontem, ouviu sugestões para intervir e provocar demissões na cúpula da empresa, onde o governo é o maior acionista individual com 35% do capital. Mas terminou o dia rendido, literalmente.

Nas suas palavras: “Alguns querem que eu vá lá na Petrobras dar um murro na mesa, e resolva. Não é assim. Se resolvesse, até faria. Mas não vai resolver, vai piorar a situação, porque se a Petrobras não aumentar [preços], teremos o desabastecimento, que é pior do que combustível caro.”

Em quinze dias, a guerra de Putin fez o petróleo subir (32% em média). A Petrobras completava oito semanas sem reajustar gasolina e diesel, e outras 21 semanas sem mudar preços do gás de cozinha.

Esse “congelamento” informal levou a uma grande defasagem (cerca de 30%) entre preços domésticos e cotações internacionais. Tornou inviável a importação para cerca de 400 distribuidoras privadas. Evidências de escassez, sobretudo de óleo diesel, foram relatadas ao governo.

Lula, líder nas pesquisas eleitorais, também saiu atirando: “Se a gente ganhar as eleições, a gente vai rediscutir o papel da Petrobras [na economia].”

Continua após a publicidade

Acrescentou: Somos autossuficientes com o pré-sal. Qual é a explicação? É a subordinação aos interesses mercantilistas daqueles que destruíram a Petrobras, que venderam os gasodutos, que venderam a BR, que querem privatizar os Correios, o Banco do Brasil, o BNDES, a Eletrobras.” Para Lula, a solução está num “num Estado forte, para ter poder de decisão”.

Os presidentes da Câmara e do Senado se juntaram ao coro, em tons diferentes.

O deputado Arthur Lira (PP-AL) protestou nas redes sociais contra a “insensibilidade” da Petrobras com “os verdadeiros donos da companhia”. Considerou o aumento dos combustíveis “tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer”.

O senador optou pela moderação, “diante do anúncio do aumento substancial do preço dos combustíveis pela Petrobras”. E conduziu a aprovação de subsídios estatais que, eventualmente, podem ajudar a atenuar o impacto dos preços dos derivados de petróleo nos bolsos dos consumidores.

Culpar a empresa foi o melhor caminho encontrado pelos líderes políticos para atos públicos de auto-absolvição.

O Brasil não tem estoques estratégicos de petróleo porque nenhum governo cuidou disso. Não tem capacidade de refino adequada ao consumo doméstico porque mais de US$ 20 bilhões (R$ 100 bilhões) foram enterrados em projetos inviáveis de refinarias, como Abreu e Lima (PE) e Comprei (RJ), casos exemplares de má gestão e de corrupção detalhados em investigações da Lava Jato.

Governo e Congresso atravessaram os últimos doze meses evitando discutir e decidir uma política de defesa do mercado interno às oscilações nos preços do petróleo — o fundo de estabilização aprovado ontem tramita desde 20 de abril do ano passado, quando o óleo estava cotado a 60 dólares por barril.

Auto-absolvição é ato de esmero na vida política, mas depende da existência de um culpado conveniente. A guerra de Putin criou a oportunidade. E a maior e mais lucrativa empresa do país acabou no papel de vilã da campanha eleitoral.