Petrobras: “Reputação da empresa pode estar sendo arranhada”

“[A Petrobras] tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer política pública? Não. Pode fazer política partidária? Menos ainda. Por que não baixa preço do petróleo, por que não faz política pública? Por causa disso, porque é lei. Petrobras é empresa pública, classificada como economia mista. Em termos de legislação, são quatro leis. A Constituição diz que ela deve atuar como empresa privada. Lei do petróleo diz que ela deve praticar preço do mercado. Empresas ou países que tabelaram preço de combustíveis tiveram perda de capacidade de investimento. Esse é um risco que o Brasil não pode correr, de querer tabelar preço de combustíveis (…) Eu estou devendo um período de silêncio. Eu prefiro ficar ainda [em silêncio], depois a gente fala. Por toda a responsabilidade, até pela reputação da empresa que pode estar sendo arranhada, a ideia é colocar essas informações.”

(Joaquim Luna e Silva, presidente da Petrobras cuja demissão está anunciada para o dia 13 de abril por decisão de Jair Bolsonaro.)