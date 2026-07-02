Pesquisa mostra o ritmo de desidratação eleitoral de Flávio Bolsonaro

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Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, vive um drama eleitoral. Sua campanha desidrata rapidamente, perdendo fôlego nas pesquisas. Transações financeiras suspeitas, crise pública com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e alta rejeição, principalmente entre mulheres, o colocam como o candidato mais temido, a apenas três meses da votação.

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Vive um drama o candidato do Partido Liberal à presidência da República.

Em dezembro, o senador Flávio Bolsonaro se apresentou como representante do pai, Jair, ex-presidente que está inelegível e condenado à prisão até o ano de 2.053 por crimes contra a Constituição, entre eles tentativa de golpe de estado.

O único ativo do senador Bolsonaro na disputa presidencial era o sobrenome. Seis meses depois, continua sendo. A candidatura à presidência, porém, enfrenta dificuldades crescentes.

Desde maio, perde fôlego nas pesquisas, como a da AtlasIntel/Bloomberg divulgada ontem. Disputava preferência eleitoral com Lula.

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Se mantém na segunda posição, mas despencou para um patamar bem inferior ao do presidente-candidato, que lidera com média de dez pontos de vantagem.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O declínio começou com a revelação, em maio, de que o candidato Flávio Bolsonaro pediu e ganhou dinheiro (61 milhões de reais) do antigo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras bilionárias.

Se agravou numa crise familiar com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em público, ela disse se sentir continuamente desrespeitada, maltratada e humilhada pelo candidato do PL à presidência da República.

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Flávio Bolsonaro ultrapassou Lula em rejeição eleitoral, basicamente sustentada pelo eleitorado feminino. Ele assumiu a liderança no repúdio das mulheres, com média de oito pontos a mais do que Lula.

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No mês passado se consolidou na posição de candidato mais temido, isto é, aquele cuja possibilidade de eleição deixa o eleitorado com mais medo ou preocupação.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que a maioria (48,4%) dos eleitores agora diz temer um eventual governo Flávio Bolsonaro mais do que uma possível reeleição de Lula (42,4%).

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Até abril estavam empatados. Em junho, houve um descolamento. O candidato do PL passou à frente, com seis pontos percentuais de diferença.

É um processo de desidratação eleitoral em ritmo significativo. E faltam apenas três meses para a primeira rodada de votação.