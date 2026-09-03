🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Pesquisa: Lula e Flávio Bolsonaro não convencem sobre casos INSS e Master

Eles semeiam dúvidas no eleitorado, mostra Quaest. É manobra arriscada em meio a uma crise institucional que se espraia

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 08h00 | Atualizado em 3 set 2026, 13h36
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
Lula e Flávio Bolsonaro — (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Pesquisa: Lula e Flávio Bolsonaro não convencem sobre casos INSS e Master Priorizar nos meus resultados Google

Lula e Flávio Bolsonaro se mostraram surpreendidos com os resultados da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2/9), sobre os efeitos eleitorais dos casos do INSS e do Banco Master.

São enredos de fraudes com proteção política no governo, no Congresso e no Judiciário. Compõem o capítulo mais recente de uma grande confusão institucional, na qual predominam interesses privados dos dois candidatos mais destacados nas pesquisas sobre a disputa pela Presidência da República.

Lula tem um dos filhos sob investigação nas maracutaias do INSS. Flávio Bolsonaro já confessou ter recebido dezenas de milhões de reais em transações obscuras com o antigo dono do Banco Master, que completou cinco meses em prisão preventiva.

Siga

Ampla maioria (66%) dos eleitores disse estar suficientemente informada sobre as duas investigações, que são supervisionadas pelo mesmo juiz no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

Continua após a publicidade

Dessa fatia do eleitorado, mais da metade acha que Lula (54%) e Flávio Bolsonaro (52%) ainda devem explicações públicas sobre as razões do envolvimento pessoal ou familiar nos inquéritos do INSS e do Master.

Até agora, Lula e Flávio Bolsonaro não convenceram. E, para a maioria (65%), isso prejudica suas candidaturas.

Continua após a publicidade
Gráfico de barras sobre o efeito eleitoral do caso Lulinha/INSS. 54% dos eleitores acham que Lula não deu explicações convincentes, e 65% acreditam que isso prejudica sua candidatura, sendo 40% que prejudica muito e 25% que prejudica um pouco. Fonte: Pesquisa Quaest/Rede Globo/O Globo
(./VEJA)
Gráfico de barras horizontais sobre o efeito eleitoral do caso Flávio Bolsonaro/Master. À esquerda, 52% dos eleitores acham que ele não deu explicações convincentes. À direita, 64% (42% muito e 22% um pouco) acreditam que o caso prejudica sua candidatura
(./VEJA)
Continua após a publicidade

É o que diz, por exemplo, mais da metade (57%) dos eleitores não alinhados, ou autodeclarados “independentes”. Donos de aproximadamente um terço dos votos disponíveis eles se tornaram alvo primordial na eleição caracterizada pela elevada e contínua rejeição aos líderes nas pesquisas,

Os dois candidatos começaram a semana discutindo com assessores o que fazer para tentar se distanciar ainda mais da repercussão dos casos INSS e Master. Recorreram à velha fórmula de efeito inócuo, já comprovado: escalaram parlamentares do PT e do PL para culpar o candidato adversário em entrevistas e discursos.

Continua após a publicidade

Lula e Flávio Bolsonaro semeiam dúvidas no eleitorado. É manobra de alto risco a um mês da primeira rodada de votação, e em meio a uma crise institucional que se espraia rapidamente pela praça dos Três Poderes, em Brasília.

Publicidade
TAGS:
André Mendonça
Banco Master
Campanha Eleitoral
Corrupção
crise
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Fraude
INSS
Investigação
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Lulinha
Pesquisas Eleitorais
PF - Polícia Federal
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).