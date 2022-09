Paralisia nas pesquisas preocupa Lula e Bolsonaro

Estacionados nas pesquisas, Lula e Bolsonaro têm motivos para se preocupar. Não avançar é notícia ruim para ambos, que se mostram incomodados.

O candidato do PT, na liderança, porque teme um segundo turno contra as forças unidas do antipetismo sob patrocínio da máquina governista.

O adversário porque acha fundamental vencer ou empatar na primeira rodada, para viabilizar a reeleição na fase seguinte, quando tentaria somar o antipetismo à atração de uma fatia do eleitorado lulista pelos benefícios diretos da melhoria nas condições econômicas — tanto no mercado de trabalho quanto na recuperação da renda real nas atividades formais e informais.

A um mês da eleição presidencial, a possibilidade de um segundo turno continua a ser desenhada nas pesquisas de intenção de voto. Lula e Bolsonaro estão separados por uma dúzia de pontos percentuais. A distância encurtou, foi de vinte pontos na maior parte dos últimos doze meses.

A novidade na reta final está nos sinais de crescimento de Ciro Gomes, do PDT, e de Simone Tebet, do MDB. São beneficiários do ciclo de entrevistas, debates e propaganda no rádio e na televisão, que proporcionam relativo equilíbrio na exposição das candidaturas.

As pesquisas indicam que Ciro e Simone não apenas conquistaram eleitores, de Lula e entre indecisos, como ganharam reforço de convicção de votos no pedaço do eleitorado que já possuíam.

Juntos, têm 14 pontos, ou seja, continuam muito distantes de Lula (45%) e de Bolsonaro (32%), tendo-se como referência a pesquisa Datafolha divulgada ontem. Precisariam crescer continuamente, mais de um ponto por dia, nas próximas quatro semanas para ter a chance de disputar o segundo lugar. É difícil, mas em política não existe o impossível.

Para todos, o foco da luta agora é o Sudeste e, nessa região, os Estados de São Paulo e Minas Gerais. Entre paulistas, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro está abaixo de dez pontos. Entre os mineiros, a diferença está no patamar de 15 pontos. Não há registro de alguém que tenha sido eleito presidente sem ter sido vencido a eleição em Minas.