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Política

País terá presidente com alta rejeição e sem maioria no Congresso

Flávio Bolsonaro se consolida como líder em rejeição (51%), estatisticamente empatado com Lula (49%)

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 16h13
MANIPULAÇÃO - Inteligência artificial: o inimigo da vez do processo de votação
Ilustração — (//Getty Images)
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País terá presidente com alta rejeição e sem maioria no Congresso Priorize VEJA no Google

Uma disputa pelo poder entre dois candidatos rejeitados por metade do eleitorado, numa campanha eleitoral que tem políticos do governo e da oposição sob suspeita de associação a fraudes como as do Banco Master e do INSS.

É o retrato desta fase da campanha reafirmado por eleitores na pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (29/6). Foram 2.009 entrevistas por telefone no último fim de semana.

O quadro está assim há seis meses. Não significa necessariamente que continuará estático, imobilizado entre os candidatos Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), nos próximos 96 dias até à primeira rodada de votação.

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Flávio Bolsonaro se consolida como líder em rejeição (51%), estatisticamente empatado com Lula (49%).

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Se diferenciam na prospecção sobre preferências eleitorais para o primeiro turno da eleição presidencial. O presidente-candidato está na dianteira (42%), com oito pontos percentuais de vantagem sobre o adversário do Partido Liberal (34%).

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(./VEJA)
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É notável a escala do repúdio feminino ao candidato Flávio Bolsonaro: ampla maioria (58%) das mulheres declaram que não votariam nele “de jeito nenhum”. Entre homens, a resistência é menor (43%).

Com Lula ocorre o contrário. É rejeitado por grande maioria dos homens (57%) e tem menor resistência das mulheres (41%).

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(./VEJA)

A insatisfação do eleitorado é óbvia e se estende às eleições legislativas, com mais de dois terços de desaprovação ao Congresso.

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Se nada mudar, o país deverá eleger um presidente com rejeição recorde —de metade ou mais dos eleitores —, que vai governar sem maioria no Congresso. Ele não vai ter dia fácil.

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