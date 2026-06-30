País terá presidente com alta rejeição e sem maioria no Congresso

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Pesquisa Nexus/BTG revela cenário eleitoral tenso com políticos do governop e da oposiçãio sob suspeita de associação em fraudes como a do Banco Master e do INSS. Lula e Flávio Bolsonaro lideram em rejeição. O presidente-candidato mantém vantagem nas intenções de voto, mas, como o adversário, enfrenta forte repúdio do eleitorado. O país deverá eleger um presidente recorde de desaprovação e sem maioria no Congresso.

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Uma disputa pelo poder entre dois candidatos rejeitados por metade do eleitorado, numa campanha eleitoral que tem políticos do governo e da oposição sob suspeita de associação a fraudes como as do Banco Master e do INSS.

É o retrato desta fase da campanha reafirmado por eleitores na pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (29/6). Foram 2.009 entrevistas por telefone no último fim de semana.

O quadro está assim há seis meses. Não significa necessariamente que continuará estático, imobilizado entre os candidatos Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), nos próximos 96 dias até à primeira rodada de votação.

Flávio Bolsonaro se consolida como líder em rejeição (51%), estatisticamente empatado com Lula (49%).

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Se diferenciam na prospecção sobre preferências eleitorais para o primeiro turno da eleição presidencial. O presidente-candidato está na dianteira (42%), com oito pontos percentuais de vantagem sobre o adversário do Partido Liberal (34%).

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É notável a escala do repúdio feminino ao candidato Flávio Bolsonaro: ampla maioria (58%) das mulheres declaram que não votariam nele “de jeito nenhum”. Entre homens, a resistência é menor (43%).

Com Lula ocorre o contrário. É rejeitado por grande maioria dos homens (57%) e tem menor resistência das mulheres (41%).

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A insatisfação do eleitorado é óbvia e se estende às eleições legislativas, com mais de dois terços de desaprovação ao Congresso.

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Se nada mudar, o país deverá eleger um presidente com rejeição recorde —de metade ou mais dos eleitores —, que vai governar sem maioria no Congresso. Ele não vai ter dia fácil.