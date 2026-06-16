🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Oposição não sabe o que fazer com a candidatura de Flávio Bolsonaro

Crise inédita: maioria rejeita candidato da oposição mais destacado nas pesquisas por desconfiar das relações com ex-banqueiro preso

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 15h52
PRESO - Daniel Vorcaro: encontros e relações comerciais com magistrados
Preso desde abril, Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master, já apresentou duas propostas de delação premiada. Ambas foram recusadas pela polícia e pelo Ministério Público — (//Reprodução)
Continua após publicidade
Oposição não sabe o que fazer com a candidatura de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O Ministério Público e a polícia decidiram rejeitar a segunda proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master. Acusado fraudes financeiras bilionárias, ele vai continuar presidiário.

Já a oposição não sabe o que fazer com Flávio Bolsonaro. O candidato do Partido Liberal ainda é o mais destacado adversário de Lula nas pesquisas sobre a disputa presidencial, mas enfrenta uma crise de confiança eleitoral, consequência das revelações sobre os negócios obscuros que manteve com o ex-banqueiro Vorcaro.

No mês passado, ele admitiu ter pediu 134 milhões de reais ao antigo dono do Master. Teria recebido 61 milhões de reais, supostamente para financiar uma cinebiografia sobre o pai, Jair Bolsonaro. “Foi uma relação privada de investimento, única e exclusivamente por conta do filme”, argumentou ontem no Fórum Veja.

.
(./VEJA)
Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro, desde então, se consolidou nas pesquisas eleitorais como um campeão de rejeição, à frente de Lula.  A sondagem Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (15/6), o confirma nessa posição.

Siga

Ampla maioria (56%) das mulheres diz que não votariam nele “de jeito nenhum”. Entre os homens a taxa é pouco menor — representativa de quase metade (48%) do eleitorado.

Continua após a publicidade

A rejeição (56%) é igual entre os mais pobres, com renda mensal até dois salários-mínimos, entre os trabalhadores em atividades informais e aqueles que vivem nas cidades-satélites das capitais, nas regiões metropolitanas.

.
(./VEJA)
Continua após a publicidade

É situação inédita: a pouco mais de três meses das eleições, a maioria dos eleitores declara rejeitar o candidato da oposição mais destacado nas pesquisas, e o principal motivo é a desconfiança sobre suas relações com um ex-banqueiro preso por fraudes.

A mais recente pesquisa Quaest/Genial mostra que grande parte (64%) dos eleitores que se identificam como independentes acredita que Flávio Bolsonaro sabia da corrupção política envolvendo o Banco Master e empresas associadas quando pediu dinheiro a Daniel Vorcaro.

Continua após a publicidade
.
(./VEJA)

É o que diz achar, também, um de cada três eleitores autodeclarados integrantes da “direita não bolsonarista”.

Continua após a publicidade

Entre esses, há uma parcela expressiva (38%) que atribui a Jair Bolsonaro um erro político básico: ter escolhido o filho como candidato à presidência da República.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Bastidores de Brasília
Câmara dos Deputados
Campanha Eleitoral
Congresso
Corrupção
crise
Daniel Vorcaro
delação premiada
Eleições
Flávio Bolsonaro
Fraude
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Partidos Políticos
Pesquisas Eleitorais
PF - Polícia Federal
PL - Partido Liberal
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Senado
Supremo Tribunal Federal - STF
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).