ONU: “Aumento do nível do mar e tempestades já afetam mais de 500 milhões”

“Os impactos da crise climática estão se acelerando. O derretimento do gelo está acelerando o aumento do nível do mar em larga escala. Mais de meio bilhão de pessoas residentes em áreas urbanas já estão enfrentando o aumento do nível do mar e tempestades mais frequentes ou severas. E nove em cada dez das maiores cidades do mundo serão afetadas pela perturbação climática. As cidades também são responsáveis ​​por mais de dois terços de todas as emissões de gases de efeito estufa e, se não as tornarmos parte integrante da ação climática, teremos grandes problemas (…) Não posso dizer com mais clareza: os problemas globais precisam de soluções globais.”

(Amina J. Mohammed, vice-secretária-geral das Nações Unidas.)