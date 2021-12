“Temos um patriotismo do ‘tudo por dinheiro’ e do ‘dinheiro acima de tudo’. O lema do governo Bolsonaro deveria ser outro: ‘Dinheiro acima de tudo’. É dinheiro para o ‘fundão’ [eleitoral] e dinheiro para o Centrão. É um governo que se entrega ao Centrão e um Centrão que se entrega ao dinheiro.”

(Oriovisto Guimarães, senador pelo Podemos do Paraná)