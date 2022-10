Atualizado em 20 out 2022, 08h03 - Publicado em 20 out 2022, 08h00

A dez dias da eleição, novas pesquisas indicam declínio da vantagem de Lula em relação a Jair Bolsonaro.

A diferença caiu do patamar oito para cinco pontos percentuais, na média das últimas duas semanas.

O ex-presidente se mantém na dianteira, mas há tendência ao empate. As sondagens reforçam a incerteza sobre o resultado nas urnas.

As mulheres continuam sustentando a vantagem de Lula. Maioria no eleitorado, elas deixam o ex-presidente com oito pontos de dianteira na pesquisa do Datafolha divulgada ontem, numa situação de estabilidade desde o primeiro turno.

Continua após a publicidade

A Quaest, porém, captou mudanças de comportamento no eleitorado feminino. Conforme a sondagem divulgada ontem, Lula teria perdido um terço das intenções de voto que possuía. Há quinze dias estava 14 pontos distante de Bolsonaro, agora a diferença é de 9 pontos.

Bolsonaro está virtualmente empatado com Lula no eleitorado masculino, dentro da margem de erro (2 pontos) informam Datafolha e Quaest.

Parte das oscilações na campanha do segundo turno, mostra a Quaest, é explicável pelo reforço do antipetismo.

Há três semanas, às vésperas do primeiro turno, a ideia de votar contra Lula para impedir o retorno do PT ao poder era o segundo motivo declarado para justificar preferência por Bolsonaro.

Na época, 59% diziam que compareceriam às urnas no próximo dia 30 para garantir a reeleição do presidente. Apenas 34% declaravam votar em Bolsonaro para “não deixar” o PT voltar ao governo. Agora, há empate nas motivações.