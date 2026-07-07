🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Nos EUA, Flávio Bolsonaro tenta se livrar de crises com Master e Michelle

A participação do pré-candidato na audiência de empresários e técnicos em comércio exterior sobre o tarifaço tende a ser insólita

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 7 jul 2026, 14h13
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro, senador e candidato à presidência da República pelo Partido Liberal — (DANIEL RAMALHO/AFP)
Continua após publicidade
Nos EUA, Flávio Bolsonaro tenta se livrar de crises com Master e Michelle Priorize VEJA no Google

Um ano atrás, na quarta-feira 9 de julho de 2025, Donald Trump mandou carta a Lula anunciando um tarifaço de 50% “sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos”. O senador Flávio Bolsonaro fez questão de agradecer em público ao presidente dos Estados Unidos.

Deu tudo errado. Na prática, o efeito doméstico do tarifaço foi revigorante para a imagem do governo e de Lula, candidato à reeleição, que passou a discursar duas vezes ao dia sobre ameaças externas à “soberania” brasileira.

O senador Bolsonaro acabou realizando a proeza de se associar a um governo estrangeiro contra empresas, produtos e empregos dos brasileiros que lhe pagam o salário. Quatro meses depois, entrou na disputa presidencial pelo Partido Liberal.

Siga

Desde então, tem se esforçado para ser reconhecido como um candidato apoiado pelo presidente dos Estados Unidos na disputa pela presidência do Brasil.

Pode ser inútil: 65% dos eleitores dizem que o apoio de Trump a um candidato presidencial no Brasil não faz diferença, segundo Datafolha.

Continua após a publicidade
.
(./VEJA)

Hoje, Flávio Bolsonaro deverá fazer um comício em Washington. Pretende transformar em palanque uma audiência pública da agência de defesa comercial americana (USTR, na sigla em inglês) sobre as tarifas às exportações brasileiras.

O candidato do PL escolheu essa reunião de empresários e burocratas, que é parte do ritual estabelecido na legislação dos EUA sobre sanções comerciais, para criticar a posição do governo Lula nas negociações com o governo Trump.

Continua após a publicidade
.
(./VEJA)

Na semana passada, divulgou 80 páginas de comentários enviadas ao USTR sobre a tarifas extras a mais de 4 mil produtos do Brasil. No documento, na essência, tenta dissimular contradições de quem apoiou o tarifaço, no ano passado, e agora acha que as tarifas de Trump beneficiariam seu principal adversário, Lula.

A participação de Flávio Bolsonaro na audiência de empresários e técnicos em comércio exterior tende a ser insólita. Está prevista como ato de campanha de cinco minutos para ser registrado e divulgado no Brasil. Na realidade, Flávio Bolsonaro tenta se livrar ou conter danos de confusões com Master e Michelle.

Continua após a publicidade

Não será fácil, porém, desviar atenções  da obscura transação de 61 milhões de reais com o dono do Banco Master, preso por fraudes financeiras bilionárias. Outro problema é a crise familiar. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro segue dizendo-se “desrespeitada”, “maltratada” e “humilhada” pelo candidato Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Câmara dos Deputados
Campanha Eleitoral
Comércio Exterior
Congresso
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Exportação
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
Partidos Políticos
Pesquisas Eleitorais
PL - Partido Liberal
Senado
Tarifaço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).