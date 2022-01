No PT, revogar é viver

Boa parte da cúpula do PT está convencida de que a eleição presidencial está decidida, e Lula assume no dia 1º de janeiro de 2023. O entusiasmo deriva do favoritismo nas pesquisa eleitorais.

Pelo calendário, faltam oito meses e meio para o primeiro turno eleitoral. Em política isso é uma eternidade, mas para parte dos petistas o tempo já é mero detalhe.

Por isso, atualmente gasta-se mais tempo no partido em discussões sobre o formato de um futuro governo do que sobre a eleição do presente.

Sobram planos, basicamente divididos em dois eixos: revogações, ou revisões do passado, e novos projetos, as propostas antigas que não avançaram nos governo Lula e Dilma.

Para muitos no PT, revogar significa reviver. A lista das anulações projetadas tem foco central na economia. Inclui, legislação trabalhista, teto de gastos públicos, privatizações e autonomia do Banco Central, entre outras coisas.

Na relação de novos projetos destaca-se a criação de um novo banco público, em consórcio com Argentina, Chile, Peru, Bolívia. Discute-se um eventual convite à Venezuela.

Um toque de realismo surge num aspecto consensual: tudo vai depender dos eleitores. Só faltam 34 semanas.