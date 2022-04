Niall Fergunson: “A China não vai desistir da ideia de invadir Taiwan”

“Meu medo é que essa guerra se estenda primeiro por semanas, depois por meses e depois por anos. E, no final, a Ucrânia será reduzida a escombros e se transformará em um país independente que foi amplamente despovoado (…) Do ponto de vista do governo [Joe] Biden, a China é mais importante do que a Rússia em ordem de magnitude. Creio que há uma crença em Washington de que se a situação atual na Ucrânia acabar mal para [Vladimir] Putin, isso impedirá a China de tentar assumir o controle de Taiwan. Há relatos de que a China planejava invadir Taiwan já em outubro deste ano e isso provavelmente não ocorrerá mais depois dos últimos acontecimentos. Mas não acho que o país vá desistir da ideia, porque Xi Jinping fala sobre isso há anos e quer inclusive estender seu mandato para dar continuidade ao plano. Mas este é o momento da verdade para a China, pois se Xi Jinping está mesmo decidido a assumir o controle de Taiwan não pode demorar muito. Nos próximos anos, o Ocidente vai aprender muitas lições com a Ucrânia e vai armar Taiwan até os dentes para impedir uma invasão da China.”

(Niall Ferguson, historiador e pesquisador na Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos.)