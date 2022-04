“Nenhum estrangeiro vai investir se o Estado dá uma ‘tungada’ nele”

“O Brasil é um país pobre e a Petrobras é uma empresa rica, grande, que tem um faturamento enorme, tem operações no Brasil inteiro. É a maior empresa do hemisfério sul. As pessoas querem tirar benefícios da Petrobras. Não é só na política de preços, é indicando pessoas para posições-chave, é tentando que a empresa faça gastos de propaganda nos veículos que apoiam o governo, é tentar que investimentos na área social sejam feitos próximos de políticos que podem se beneficiar. Tem muitos lugares onde uma influência exercida tem impacto grande. A Petrobras é uma ‘vaca leiteira’ que todo mundo quer tirar o leite dela e levar para sua própria casa. (…) A cultura no Brasil é de que as empresas são más. Não temos cultura de respeito e admiração por empresas e empresários. Se pensa: “Se está lucrando, é porque alguém está sofrendo, alguém está sendo espoliado.” E não é isso. No mundo capitalista, o lucro é um sinal de sucesso de um negócio, sinal de que alguém está querendo seu produto e de que você consegue entregar aquele produto por um preço eficiente, razoável, por um custo razoável, e o lucro é a sustentabilidade do negócio. Os políticos no Brasil, toscos, mal-intencionados ou desinformados, acabam usando esse imaginário de que o lucro é um coisa ruim, quando é o contrário (…) Empresas darem lucro é uma regra primordial do capitalismo, do ambiente de negócios. Nenhum estrangeiro vai investir no Brasil se o Estado brasileiro, quando consegue o objetivo a que se propôs, vai lá e dá uma ‘tungada’ nele [no investidor]. Por isso temos baixo nível de investimentos no Brasil. Quem investe nas ações da Petrobras é o aposentado do Banco do Brasil, é o aposentado da Caixa, é pessoa física, não são pessoas milionárias em Nova York. A Petrobras tem mais de um milhão de investidores pequenos, que colocam ali a poupança buscando como se fosse um aluguel de um apartamento, só que está buscando o dividendo da Petrobras.”

(Marcelo Mesquita, economista e sócio da Leblon Equities, a Gabriela Ruddy e Francisco Góes, do Valor. Mesquita foi reeleito representante dos acionistas minoritários no Conselho de Administração da Petrobras, onde é o mais antigo integrante.)