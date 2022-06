Narendra Modi: “Índia vai crescer 7,5% por causa da transformação digital”

“Este ano, esperamos um crescimento de 7,5%, o que nos torna a maior economia que mais cresce. Mudanças transformadoras estão ocorrendo em todos os setores (…) Um pilar fundamental da atual recuperação econômica da Índia é o crescimento liderado pela tecnologia. (..) Hoje, a Índia tem um dos melhores ecossistemas do mundo para inovação, o que se reflete no número crescente de start-ups indianas. Existem mais de 100 unicórnios [empresas com valor de mercado mínimo de um bilhão de dólares] entre mais de 70.000 start-ups, e seu número continua a crescer. Milhares de regras foram alteradas para reduzir a carga de burocracia sobre os negócios, trazer mais transparência e consistência nas políticas e procedimentos do governo (…) O tipo de transformação digital que está ocorrendo na Índia hoje, nunca foi visto no cenário mundial. O valor da economia digital indiana chegará a 1 trilhão de dólares até 2025. O crescimento do setor digital também incentivou a participação das mulheres na força de trabalho. Há aproximadamente 36% de mulheres em 4,4 milhões de profissionais que trabalham em tecnologia de informação. O benefício máximo da inclusão financeira baseada em tecnologia também chegou às mulheres nas áreas rurais.”

(Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia.)