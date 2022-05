Mourão: “Não existe espaço para golpe, quem diz isso está enlouquecendo”

“Não existe espaço para um golpe, quem diz isso está enlouquecendo (…) Sentei com ele [Jair Bolsonaro] e disse três coisas de forma direta: ‘Eu estou aqui para te ajudar, não quero o seu lugar e se não está satisfeito eu renuncio amanhã, mas nesse ponto eu me preocupo com o que pode acontecer no Congresso.”

(Hamilton Mourão, vice-presidente da República e candidato ao Senado pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, em conversa com empresários, segundo relato de Karla Spotorno, da agência Broadcast.)