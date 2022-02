Moro sobre Ciro: “Os reais adversários são Lula e Bolsonaro”

“Os reais adversários são Lula e Bolsonaro. Nós queremos romper essa polarização. Porque o Brasil não é isso. Essa polarização tem feito as pessoas se dividirem entre ‘amigo’ e ‘inimigo’, como se o mundo pudesse ser dividido entre petistas e bolsonaristas. Já estamos em terceiro lugar e nosso projeto tem esse potencial de atender aqueles que não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Esse é nosso foco (…) A Lava Jato não foi só a prisão de Lula, ele foi só mais um entre diretores, gerentes e políticos inescrupulosos que foram presos. Lula é, hoje, o símbolo da impunidade do Brasil. [Sobre Bolsonaro] a palavra é decepcionado, desapontado, mas arrependido, não. Era um presidente que dizia ser contra a corrupção, que faria reformas, faria outras alianças, mas não fez nada disso. O Brasil está estagnado, há pessoas sofrendo, passando fome, além dele ter desmantelado o combate à corrupção.”

(Sergio Moro, candidato presidencial do Podemos, ontem em Juazeiro do Norte, no Ceará, ao justificar a recusa a convite de Ciro Gomes, candidato do PDT, para debate.)