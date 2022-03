Moro: “O pessoal ficou honesto demais. É um milagre, não é?”

“Qual o nome de um grande ‘tubarão’ da política, ou um ‘tubarão’ da corrupção, que foi preso em 2021 no Brasil? Acabou. A Polícia Federal faz o seu trabalho, a gente respeita os agentes, mas acabou o combate à corrupção no Brasil. Ou acabou ou pessoal ficou honesto demais, não é? É um milagre, não é? E não foi só no governo federal, foi nos governos estaduais e nos governos municipais.”

(Sergio Moro, candidato presidencial do Podemos, a Augusto Nunes, da Jovem Pan News.)