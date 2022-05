Miro Teixeira: “No Rio, a insegurança é geral. E há PMs envergonhados”

“O que se passa em áreas críticas no Rio de Janeiro é tragédia anunciada. Bandidos ou não mortos à bala. Polícia exposta ao confronto evitável. Escolas fechadas e uma população com medo da vida. Sabem todos que não é a primeira vez e não será a última. A insegurança é geral (…) Os principais interessados na apuração da chacina do Morro do Cruzeiro são os próprios policiais, com as vidas usadas pelos interesses dos chefões dessa máfia do tráfico internacional de drogas. Há policiais militares envergonhados com colegas que desonram a farda. Nove foram presos por negócios com o tráfico.”

(Miro Teixeira, ex-deputado federal.)