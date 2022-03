Ministra da Agricultura adverte: “Vai ter alta nos preços dos alimentos”

“Se a guerra durar mais tempo, as consequências serão maiores. Esperamos bom senso e que essa guerra acabe rapidamente. Se o (preço do) pãozinho vai subir? Hoje o preço do trigo disparou. Não é o mais alto dos últimos anos, mas o valor foi às alturas na Bolsa de Chicago. Preço [quem faz] é o mercado. O trigo subiu nas alturas porque a a Ucrânia é um grande produtor. A soja também já subiu e agora está caindo, o milho também. Hoje o mundo é globalizado. Nos preços [dos alimentos] a gente acha que terá uma alta. Vai depender do momento. É muito cedo para a gente pregar catástrofe, ou dificuldade ou facilidade. Vai ter um rearranjo, é preocupante. Temos que fazer o quê? Ações imediatas para que a gente tenha o mínimo de dano possível. Não só no preço, mas também no abastecimento. E [sobre] esse, eu posso dizer que não teremos problemas pelo tamanho da nossa agricultura, por tudo o que temos de tecnologias novas.

(Tereza Cristina, deputada federal licenciada e ministra da Agricultura.)