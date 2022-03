Mineração em terras indígenas: “Querem derreter imagem do Legislativo”

“Não é uma questão empresarial, mas nacional. Este projeto de lei [nº 191, sobre mineração em terras indígenas] é um crime de lesa-pátria. Prefiro nem imaginar as razões pelas quais alguns parlamentares, sob o argumento falso da necessidade de exploração, atropelam a imagem do país, a defesa do meio ambiente e o respeito à cultura e direitos indígenas. Não sei se é loucura ou mau-caráter. Nem por que alguns deles querem derreter a imagem do Legislativo.”

(Horácio Lafer Piva, empresário, a Joana Cunha, da Folha.)