México quer integrar América Latina, EUA e Canadá: “Como a União Europeia”

“Mandei dizer ao presidente [Joe] Biden que vou visitá-lo. Em julho vou vê-lo na Casa Branca e quero discutir com ele a questão da integração de toda a América, porque minha abordagem é que, assim como a Comunidade Europeia foi criada e depois se tornou a União Europeia, também precisamos fazer isso na América. Mas isso vai significar uma mudança política, abandonando o confronto, abandonando o ódio, abandonando ameaças, bloqueios, interferências e optando pela fraternidade, pela política da boa vizinhança. Houve um tempo em que havia um presidente nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt… [o poeta chileno Pablo] Neruda chegou a dizer de Roosevelt que ele era o titã das liberdades através da política de boa vizinhança. Por que não colocar em prática o sonho de [‘Pátria Grande’ de Simon] Bolívar, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá? É conveniente para nós, pelas nossas relações culturais, pela nossa amizade, mas também pelas relações económicas e comerciais, unir toda a região. Vamos conversar a respeito disso. Também quero abordar a questão da América Central, porque não é possível que as causas não sejam tratadas e tudo se resolva apenas com medidas coercitivas no caso da migração e outras questões, para que possamos continuar trabalhando juntos na integração econômica com respeito às nossas soberanias, o poder de se complementar para enfrentar a inflação. Temos assuntos para discutir bilateralmente, mas quero aproveitar para falar não só do México, mas também do continente americano (…) Lamento muito esta situação [na política americana de imigração]. Eu entendo, entendo. Ou, melhor dizendo, entendo sua situação [de Biden], mas não aceito hegemonias da China, Rússia ou Estados Unidos. Todos os países, por menores que sejam, são livres e independentes. E acho que não vai ajudar os republicanos se eles continuarem com essa política [anti-imigração]. Não vamos mais ficar calados diante das ofensas contra migrantes e mexicanos. E vou insistir na reforma da [política americana de] imigração. E eu tenho questões para discutir. Mas, assim como estou falando sobre a atitude do Partido Republicano, que certamente vai lidar com seus porta-vozes [para dizer] que a Cúpula [das Américas] foi um fracasso. Bem, sim, pode ser um fracasso, mas eles são responsáveis ​​por manter uma política de fechamento e não de abertura.”

(Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, ontem, ao explicar sua recusa ao convite para participar da Cúpula das Américas, nesta semana. A proposta de López Obrador remete ao projeto da Área de Livre Comércio das Américas, a Alca, apresentado 28 anos anos atrás pelo governo George H. W. Bush. A iniciativa americana foi rejeitada no início do milênio pela coalizão dos governos Lula, Néstor Kirchner, da Argentina, e Hugo Chávez, da Venezuela, sob a justificativa de que a Alca provocaria desindustrialização e desemprego nesses países.)