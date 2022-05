Marina Silva a Lula: “Se fosse com um homem teria sido nesses termos?”

“Se fosse com um homem teria sido nesses termos? Eu tenho propostas políticas, e acredito que Lula tem divergências com elas. Se não tivesse, eu nem teria saído do governo. Ele sabe disso.”

(Marina Silva, líder do partido Rede Sustentabilidade, sobre Lula, candidato do PT, que a criticou: “Não sei por que ela demonstra momentos de raiva.” Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente no governo dele, entre 2003 e 2008. Ela surpreendeu Lula com um pedido de demissão em público seguido pelo anúncio de rompimento político.)