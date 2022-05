Marconi Perillo: “O desrespeito às prévias enfraquece o PSDB”

“Eu apoio o candidato do meu partido. Defendo que o PSDB tenha nome nas eleições e não vou apoiar um candidato que não seja do PSDB. O desrespeito às prévias enfraquece o partido. Ele foi um governador competente, um prefeito competente. E do meu lado não tem mais ou menos, eu não sou hipócrita e nem mentiroso. Detesto quem não seja leal e correto, não gosto de deslealdade e não gosto de quem não é grato. Meu candidato a presidente é João Doria e não voto em candidato que não seja do ’45’ [o número eleitoral do PSDB].”

(Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, ontem, ao receber João Doria, candidato presidencial do PSDB.)