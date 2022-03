Marco Aurélio e a censura do TSE: “O pessoal está confundindo as coisas”

“Eu receio muitos esses arroubos autoritários. Não sou saudosista de uma época de exceção. O pessoal está confundindo muito as coisas, e deixando em plano secundário a liberdade de expressão, que é um bem maior.”

(Marco Aurélio Mello, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, a André de Souza, do Globo, sobre a decisão de um juiz do TSE, Raul Araújo, proibir aquilo que definiu como “manifestação de propaganda eleitoral ostensiva” no festival de música Lollapalooza.)