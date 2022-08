Lula: “Você acreditou na sua mentira, Bolsonaro”

“Você não tem amor, uma única lágrima para as 680 mil pessoas que morreram de Covid. Você nunca se preocupou em saber quantas crianças estão órfãs, porque você é negacionista. Você não acredita na ciência. Você não acreditou na medicina. Você não acreditou nos governadores. Você não acreditou na medicina. Você acreditou na sua mentira, Bolsonaro. Porque, se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro … Ele [Bolsonaro] está atentado manipular. Ele na verdade é um fariseu. Está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade e ele fica contando mentira o tempo todo, contando mentira sobre Lula, contando mentira sobre a mulher do Lula, contando mentira sobre índio, contando mentira sobre quilombolas (…) A fome não é por falta de dinheiro, é por falta de vergonha das pessoas que governam. Essas pessoas não têm sentimentos, não sabem o que é fome, não sabem o que é um cidadão ficar mendigando no seu vizinho por um prato de comida.”

(Lula, candidato presidencial do PT.)