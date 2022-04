Lula sobre Bolsonaro: “Faz questão de ser ogro, ignorante e de ofender”

“Eu acho que nós não temos uma democracia perfeita. Veja, você por acaso já tinha ouvido falar numa coisa chamada orçamento secreto na Câmara dos Deputados? Não. Nós não tínhamos orçamento secreto. O orçamento secreto é uma transferência de uma parcela de poder do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Hoje, o Bolsonaro não comanda o Orçamento da União. Quem comanda o Orçamento da União é a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, isso é grave. É grave porque diminui o papel e a importância que tem que ter um presidente num regime presidencialista. Eu acho que nós não temos uma plena democracia, nós temos um governo que vai terminar o seu primeiro mandato sem conversar com sindicalista, sem conversar com ninguém do movimento social, sem visitar sequer uma família que perdeu um parente por causa do Covid. Nós estamos vivendo um período em que um presidente da República ataca a democracia todo dia, ataca a imprensa todo dia, quando não ataca a imprensa ataca jornalista todo dia, e não é o presidente sozinho, é ele e a família toda (…) Esse tipo de gente não presta para governar o Brasil, esse tipo de gente que enaltece o [ex-chefe do DOI-CODI do II Exército, Carlos Alberto Brilhante] Ulstra, que foi um torturador nesse país; que tenta utilizar as Forças Armadas como se fosse dele, quando as Forças Armadas são uma instituição do povo brasileiro; que rouba as cores do Brasil como se fosse o partido dele, a bandeira nacional, a camisa da Seleção brasileira; ou seja, aquilo que é na verdade de todos, ele tenta extrair para ele. Então, qual é a prática democrática dele? Nenhuma. Não respeita direitos humanos, não respeita negro, não respeita índio, sabe, provoca o desmatamento todo santo dia. É o seguinte: ele não gosta de uma relação civilizada. Ele faz questão de ser ogro, ele faz questão de ser ignorante, ele faz questão de ofender as pessoas de tudo quanto é jeito.”

(Lula, candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores, sobre o adversário Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, a João Barbiero, Márcio Martins e Eduardo Vaz, da rádio Lagoa Dourada, do Paraná.)