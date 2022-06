Lula: “Se privatizar a Eletrobras, as empresas vão tomar a água dos rios”

“São 50% da inflação, 50% da inflação de hoje que são dos preços controlados pelo governo brasileiro. Energia elétrica, gás, gasolina… E por que isso? É por causa da guerra da Ucrânia? É por falta de vergonha e compromisso quem governa esse país e de quem dirige a Petrobras. Não adianta jogar a culpa em cima dos outros (…) Já tivemos a guerra da Síria, a guerra da Líbia e aqui a gente não aumentava o combustível. E eles agora estão dizendo que vão privatizar a Eletrobras. E vão dizer que se tiver mais empresa concorrendo, vai ficar mais barato. E a dona de casa vai ouvir o rádio e vai dizer: ‘É verdade’. E por que é que vai ficar mais barato. Ah, é porque as empresas privadas são mais honestas do que o Estado. Ah, o Estado é corrupto, a classe política é corrupta, o deputado é corrupto, todo mundo é corrupto… Como se iniciativa privada fosse honesta… Se a gente deixar privatizar a Eletrobras, se prepararem, porque as empresas não vão tomar conta apenas do preço da energia. Elas vão tomar a água dos nossos rios, e é capaz de não deixarem ninguém nadar mais (…) Quem quiser se meter a comprar a Eletrobras, se prepare, porque vai ter que conversar conosco depois das eleições. O ‘seu’ [Paulo] Guedes tá tentando vender até os tapetes do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto”

(Lula, candidato presidencial do PT.)