“Tenho certeza que as bobagens que o Bolsonaro fala não têm apoio do Alto Comando [das Forças Armadas] e nem dos militares da ativa. Não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso e que a sociedade brasileira permita. Se Bolsonaro começar a brincar com a democracia, vai pagar um preço muito caro.”

(Lula, candidato presidencial do PT.)