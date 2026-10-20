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Política

Lula reage, avança e empata com Flávio Bolsonaro a cinco dias da votação

Pesquisa Nexus encomendada pelo banco BTG mostra empate (44,5%) na intenção de voto espontânea e diferença de apenas 0,6 pontos na sondagem estimulada

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 08h00 | Atualizado em 20 out 2026, 09h00
Lula e Flávio Bolsonaro no debate da Band
Lula e Flávio Bolsonaro: na falta de ideias, sobraram insultos (Renato Pizzutto/BAND)
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Lula reage, avança e empata com Flávio Bolsonaro a cinco dias da votação Priorize VEJA no Google

Lula avançou. Chegou à última semana da eleição presidencial empatado com Flávio Bolsonaro.

No domingo (4/10), passou ao segundo turno eleitoral com 53,8 milhões de votos. Não é pouca coisa para um político que está completando o terceiro mandato em 37 anos de experiência em disputas presidenciais.

Nessa montanha de votos, porém, estava embutida uma redução expressiva (quase 4 milhões de votos) em comparação com o resultado do primeiro turno em 2022.

Lula saiu das urnas com 2,3 milhões de votos a menos que o adversário Flávio Bolsonaro.

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Perdeu a primeira rodada de votação por margem apertada — por ironia, uma diferença (1,8% do total) igual à da sua vitória contra Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022.

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Na semana passada, Lula continuava atrás Flávio Bolsonaro em diferentes pesquisas, quase sempre a uma distância equivalente à do primeiro turno.

Foi o que mostrou na terça-feira (13/10), por exemplo, a pesquisa Nexus encomendada pelo banco BTG. Ao medir a intenção de voto espontânea, constatou-se a tendência de manutenção da distância (1,8%) apurada no primeiro turno.

Gráfico de linhas mostrando a evolução de intenções de voto para Flávio Bolsonaro (linha azul) e Lula (linha vermelha) entre 13 e 19 de outubro. Bolsonaro oscila de 46,3% para 44,5%, enquanto Lula mantém 44,5%. Votos nulos/brancos e NS/NR também são apresentados
(./VEJA)
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A sondagem, com margem de erro admitida de 2 pontos percentuais, mostrava virtual empate entre candidatos, mas com notável vantagem de Flávio Bolsonaro (com 46,3%) em relação a Lula (44,5%).

A situação mudou na última semana. Eleitores de Lula promoveram mobilizações nas ruas e nas redes sociais, quase sempre à margem ou mesmo à revelia do Partido dos Trabalhadores e do comitê informal de campanha instalado no Palácio do Planalto.

O resultado foi uma reação surpreendente, captada na pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira (19/10): a cinco dias da votação, a sondagem mostra empate na intenção de voto espontânea. Situação incomum porque os eleitores se dividiram na preferência em proporção (44,5%) igual até na casa decimal.

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A mudança se confirma na intenção de voto estimulada, quando o eleitor escolhe entre nomes apresentados na pesquisa.

Uma semana atrás, Flávio Bolsonaro (com 47,9%) estava bem à frente de Lula (45,1%). Na medição desta segunda-feira, a distância diminuiu muito.

Agora, Flávio Bolsonaro (com 46,5%) está muito pouco à frente de Lula (45,9%). A diferença que era de 2,8 pontos de vantagem caiu para 0,6 pontos.

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Pesquisas não antecipam resultados eleitorais, mostram tendências. A da Nexus não captou os efeitos do debate da noite de domingo na Rede Bandeirantes, que acabou inviabilizado por Flávio Bolsonaro e Lula por excesso de insultos. Durante duas horas, os candidatos confirmaram a indigência de ideias que tende a caracterizar o próximo governo.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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