É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Lula quer juntar Petrobras e Vale em novo empreendimento de mineração

Candidato à reeleição tem repetido discursos sobre “sonhos de reestatização”

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 12h28
Homem idoso, de pele clara, barba e cabelo grisalhos, vestindo um paletó xadrez cinza, com expressão séria e olhar ligeiramente para cima, em um fundo escuro
Lula — (José Cruz/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Lula quer juntar Petrobras e Vale em novo empreendimento de mineração Priorizar nos meus resultados Google

Se Lula for reeleito, o governo vai estimular um projeto da Petrobras com a Vale numa parceria de exploração de minerais classificados como críticos e estratégicos — urânio, terras raras, potássio, cobre, nióbio e lítio, entre outros.

Há meses a cúpula da Petrobras analisa o retorno da empresa à mineração, no segmento de exploração de potássio, insumo básico para a produção de adubos. O país importa quase nove em cada dez toneladas de fertilizantes que consome.

Disputas na diretoria da Vale atropelaram a discussão interna sobre novos rumos e eventuais associações.

Siga

No Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no entanto, a atração da Petrobras para a mineração, preferencialmente com a Vale, já faz parte de estudos sobre “parcerias mais criativas” entre os setores público e privado.

Continua após a publicidade

O valor da produção mineral brasileira está em declínio há cerca de dez anos. É consequência  da corrosão no poder de competição das empresas em relação à concorrência no mercado mundial.

O presidente passou os últimos três anos mobilizando o governo e fundos estatais, como a Previ do Banco do Brasil, em  tentativas de interferência na gestão da Vale. Nem sempre com sucesso.

Continua após a publicidade

O candidato tem repetido o desejo de aumentar a presença do Estado em vários setores, caso seja reeleito.

Gráfico de barras comparando o valor da mineração mundial em 2014 e 2023. O Brasil caiu da 4ª posição (273 bilhões de reais) para a 7ª (296 bilhões de reais), com crescimento de 8,6%, enquanto outros países tiveram aumentos maiores. China lidera em ambos os anos
(./VEJA)
Continua após a publicidade

No esboço para um quarto governo Lula, a Petrobras estaria na liderança da mineração de urânio numa operação integrada com a Marinha, que é dona da tecnologia de enriquecimento e desenvolve projeto de reator para submarino de propulsão nuclear.

Por enquanto, são planos adequados ao balaio de promessas de campanha de um presidente-candidato. Na segunda-feira (17/8), por exemplo, Lula divagou sobre “sonhos de reestatização” — de refinarias a postos de combustíveis, de mineração à energia elétrica.

Continua após a publicidade

Falou disso num discurso gravado para a propaganda eleitoral em exaltação à descoberta de petróleo, em quantidade e qualidade ainda não conhecidas, a 185 quilômetros da costa do Amapá, na direção do município de Oiapoque.

O óleo foi extraído numa prospecção feita além daquilo que os especialistas chamam de “assoalho marinho”, a 2. 880 metros de profundidade. A notícia da descoberta de petróleo foi uma espécie de presente da diretoria da Petrobras para a campanha de Lula.

Continua após a publicidade

Sem tropeços burocráticos, as medições do depósito de petróleo naquele poço devem começar em setembro. No calendário do comitê de campanha, harmonizado com o da Petrobras, haveria possibilidade de anúncio de resultados preliminares da prospecção ainda em outubro, antes da segunda rodada de votação no domingo 25 de outubro.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
BNDES
Campanha Eleitoral
Economia
Eleições
Empresa
Estatal
Governo Lula
Indústria
Luiz Inácio Lula da Silva
Mineração
Petrobras
Petroleo
Política Econômica
setor privado
setor público
Vale
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).