Lula quer juntar Petrobras e Vale em novo empreendimento de mineração

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Lula planeja uma ofensiva estatal na mineração, caso seja reeleito. A Petrobras estaria à frente na exploração de minerais estratégicos como urânio e potássio, em eventual parceria com a Vale. O país perdeu fôlego na produção mineral na última década. Em meio à euforia de uma nova descoberta de petróleo na costa do Amapá, Lula tem repetido que sonha com “reestatizações”.

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Se Lula for reeleito, o governo vai estimular um projeto da Petrobras com a Vale numa parceria de exploração de minerais classificados como críticos e estratégicos — urânio, terras raras, potássio, cobre, nióbio e lítio, entre outros.

Há meses a cúpula da Petrobras analisa o retorno da empresa à mineração, no segmento de exploração de potássio, insumo básico para a produção de adubos. O país importa quase nove em cada dez toneladas de fertilizantes que consome.

Disputas na diretoria da Vale atropelaram a discussão interna sobre novos rumos e eventuais associações.

No Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no entanto, a atração da Petrobras para a mineração, preferencialmente com a Vale, já faz parte de estudos sobre “parcerias mais criativas” entre os setores público e privado.

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O valor da produção mineral brasileira está em declínio há cerca de dez anos. É consequência da corrosão no poder de competição das empresas em relação à concorrência no mercado mundial.

O presidente passou os últimos três anos mobilizando o governo e fundos estatais, como a Previ do Banco do Brasil, em tentativas de interferência na gestão da Vale. Nem sempre com sucesso.

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O candidato tem repetido o desejo de aumentar a presença do Estado em vários setores, caso seja reeleito.

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No esboço para um quarto governo Lula, a Petrobras estaria na liderança da mineração de urânio numa operação integrada com a Marinha, que é dona da tecnologia de enriquecimento e desenvolve projeto de reator para submarino de propulsão nuclear.

Por enquanto, são planos adequados ao balaio de promessas de campanha de um presidente-candidato. Na segunda-feira (17/8), por exemplo, Lula divagou sobre “sonhos de reestatização” — de refinarias a postos de combustíveis, de mineração à energia elétrica.

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Falou disso num discurso gravado para a propaganda eleitoral em exaltação à descoberta de petróleo, em quantidade e qualidade ainda não conhecidas, a 185 quilômetros da costa do Amapá, na direção do município de Oiapoque.

O óleo foi extraído numa prospecção feita além daquilo que os especialistas chamam de “assoalho marinho”, a 2. 880 metros de profundidade. A notícia da descoberta de petróleo foi uma espécie de presente da diretoria da Petrobras para a campanha de Lula.

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Sem tropeços burocráticos, as medições do depósito de petróleo naquele poço devem começar em setembro. No calendário do comitê de campanha, harmonizado com o da Petrobras, haveria possibilidade de anúncio de resultados preliminares da prospecção ainda em outubro, antes da segunda rodada de votação no domingo 25 de outubro.