Lula: “Quem ganha até 5 salários mínimos não deve pagar Imposto de Renda”

“Nós precisamos fazer uma reforma tributária. Eu tentei duas vezes e não consegui, é por isso que eu acho que é importante as pessoas saberem que têm que votar em deputados que querem fazer uma reforma tributária para fazer justiça tributária neste país. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. E eu defendo que quem ganha até cinco salários mínimos não deva pagar Imposto de Renda. Vamos cobrar um pouco de quem ganha mais para que a gente possa garantir que a sociedade brasileira viva num mundo mais justo (…) Em abril de 2007 nós mandamos para o Congresso Nacional uma proposta de política tributária. Essa proposta foi aprovada pelos 27 governadores de 2007, foi aprovada por 27 representantes das federações de empresários do Brasil, foi aprovada pelas lideranças sindicais e foi aprovada pelo líder [do governo Lula] no Congresso Nacional. Quando eu mandei para o Congresso, ela não andou, ela parou. Então, o que acontece? É preciso a gente construir uma proposta tributária que tribute menos o setor produtivo, e possa diminuir também no consumo.”

(Lula, candidato presidencial do PT.)