“Não me digam que o Lula se tornou radical, não me digam que o Lula saiu da cadeia mais nervoso, querendo vingança. Eu não aprendi a ter raiva. A minha missão aqui é mostrar que o país pode ser grande. No nosso governo, o Brasil não era um país pária, como é hoje, governado por um psicopata, que não sabe governar e cuidar desse país.”

(Lula, candidato presidencial do PT, ontem em Curitiba.)