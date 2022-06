Lula: “Não tem governo porque Bolsonaro não governa, ele não trabalha”

“Eu não sei o que eles querem com essa CPI da Petrobras. Veja que engraçado, veja que engraçado, eles estão tentando destruir a Petrobras. A cada passo tentam destruir a imagem, tentam destruir o crescimento, tentam destruir investimento (…) O Bolsonaro não tem coragem, não tem coragem porque ele tem medo dos acionistas, ele tem medo, por isso ele não quer mexer [na equivalência entre os preços dos combustíveis no mercado doméstico e os do mercado internacional]. Então jogou a culpa em cima dos governadores. Podem aprovar [a redução do] ICMS, mas não vai reduzir o preço da gasolina como ele quer. E agora ele quer fazer uma CPI para quê? Para jogar a culpa em cima da Petrobras? A culpa é do governo. A culpa é do governo e somente do governo. Como a gente não tem governo porque o Bolsonaro não governa. Ele não governa, ele não vai ao palácio para trabalhar, ele não trabalha, ele só faz fake news (…) Deveria se fazer uma CPI sobre o Bolsonaro. Deveria se fazer uma CPI sobre o governo; sobre as mentiras do governo; sobre as mazelas das vacinas que foi feita pelo general que era ministro da Saúde; sobre as mazelas do comportamento dos filhos dele; sobre as mazelas daquele amigo dele que nunca foi investigado. Nunca foi investigado. Então, CPI contra a Petrobras para quê? É como a urna eletrônica. Veja, esse cidadão foi eleito desde 98 com o voto eletrônico: 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Por que agora ele está jogando a culpa no voto eletrônico? Na verdade, o que ele está fazendo é o que o [Donald] Trump fez nos Estados Unidos. Ele está tentando criar uma confusão na pessoa, tentar jogar a suspeita onde não tem suspeita, porque se tivesse suspeita eu não teria sido presidente em 2002, eu não teria sido reeleito em 2006, a Dilma não teria sido presidenta. Porque se tivesse que roubar era contra o PT. Então, esse cidadão está tentando mentir para o povo, para depois justificar, quem sabe, uma bobagem qualquer. O que ele está com medo na verdade não é da urna eletrônica, ele está com medo é do povo brasileiro.”

(Lula, candidato presidencial do PT, a Rosiene Carvalho e Fred Lobão, da rádio Difusora, de Manaus.)