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Política

Lula não avança e a oposição segue pulverizada, mostram as pesquisas

Ao contrário do que fez em 2022, Lula agora se mantém no isolamento, sem se esforçar muito por alianças

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 08h06
Urna eletrônica: convenções que definirão candidatos das eleições de outubro estão no ar
Ilustração — (Roberto Jayme/TSE)
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Lula não avança e a oposição segue pulverizada, mostram as pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

Começam na próxima segunda-feira (20/7), depois da Copa, as convenções partidárias para definir candidatos a presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Estima-se que 30 mil candidaturas sejam inscritas para a disputa que acontecerá dez semanas depois, na primeira rodada de votação.

É uma eleição curiosa, porque a prioridade dos partidos não são os candidatos a presidente da República, mas a deputado federal. É o que explica, em parte, as dificuldades de Lula com o engajamento do PT e aliados em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em Minas, por exemplo, nunca antes tropeçou em tantas e sucessivas recusas aos convites que faz para candidatura ao governo estadual.

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Seu adversário mais destacado nas pesquisas, Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, enfrenta situação similar. Não consegue evitar a multiplicação de dissidências na capital e no interior paulista nem entusiasmar o principal aliado em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que é candidato à reeleição.

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Há plena incerteza sobre a organização da sua campanha no interior de Minas. E, no Rio, ainda não conseguiu sequer substituir os dois candidatos ao Senado que o apoiariam, o ex-governador Cláudio Castro e o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella.

Como aconteceu como próprio Flávio Bolsonaro, o ex-governador Castro se envolveu em estranhas transações do Banco Master. Já o ex-prefeito Canella é personagem de investigação policial sobre lavagem de dinheiro na revenda combustíveis.

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Lula e Flávio Bolsonaro concentram dois terços da preferência de voto nas pesquisas, mas continuam com rejeição recorde e persistente. Isso torna imprevisível o desfecho da luta pela presidência da República.

O mais provável é decisão em segundo turno, indicam os resultados das pesquisas feitas nas últimas sete semanas por seis das maiores empresas especializadas. Essas sondagens eleitorais apresentam Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno, na média. Seus adversários somam 48%.

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É uma situação interessante, principalmente porque a oposição a Lula se mostra absolutamente fragmentada. E, apesar disso, o campeão de três eleições presidenciais está há praticamente um ano estagnado nas pesquisas. Não avança, não deslancha e, pelo quadro atual, também não venceria no primeiro turno a direita que está aí pulverizada.

Ao contrário do que fez em 2022, Lula agora se mantém recolhido no isolamento, sem se esforçar muito por alianças. Parece confiar única e exclusivamente na força eleitoral de Lula. Paradoxalmente, ele tem chance real de ganhar a eleição. O problema é que, se ganhar no isolamento, Lula deverá governar com muito mais dificuldades do que já enfrenta no Congresso.

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