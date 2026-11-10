Lula fala em prosperidade, mas ninguém sabe ele se tem um plano

Lula disse em discurso no domingo (8/11) que “a economia brasileira tem prosperado, o desemprego está baixo, a inflação sob controle e a renda do trabalhador está crescendo”.

Ele pretende amontoar dados oficiais sobre esses aspectos da nova etapa do reformismo capitalista na mensagem que levará ao Congresso, em janeiro, sobre seu quarto governo.

O problema é o de sempre, ensinou com fino humor Stanislaw Ponte Preta, na vida real o cronista Sergio Porto (1923-1968): as estatísticas corretas costumam deixar uma falsa impressão.

É uma perspectiva que pode ajudar a compreender a desaprovação majoritária do governo Lula na gerência da economia, expressa em diferentes pesquisas nos últimos doze meses.

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Lula gravou na quinta-feira da semana passada o pronunciamento divulgado no domingo. Agradeceu aos 64 milhões de votos recebidos depois de ter perdido o primeiro turno — realizou uma virada memorável de 4,4 milhões de vantagem em relação ao adversário Flávio Bolsonaro.

Manteve o enigma dos últimos dez meses de campanha sobre como será a economia a partir de janeiro. Limitou-se na inquietude de uma frase de onze palavras: “A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam.”

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A temporada eleitoral, em tese, seria o ambiente adequado para debate das alternativas à política econômica. Lula e o Partido dos Trabalhadores, porém, acharam o silêncio mais conveniente.

No domingo, voltou a mencionar seu “compromisso com a responsabilidade fiscal” para “viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento”. Acrescentou: “Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais. Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros.”

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Ano passado, conta o IBGE, a taxa de investimento foi de 16,8%. Para comparação, a média mundial foi de 26%. Um aumento de três pontos percentuais (para 20% do PIB) beira milagre, numa conjuntura marcada pelo agravamento do desequilíbrio das contas públicas e com uma taxa juro recorde no planeta.

Em política, tudo é possível, inclusive “milagres”. Se Lula tem um plano, não se sabe — é muito vaga a expressão “vamos criar as condições…” Com ou sem plano, mapa ou bússola, o custo da crise será crescente, apesar da “prosperidade” que o governo propagandeia.