Lula: “Esse negócio de terceira via é uma cretinice”

“Esse negócio de terceira via é uma cretinice. Toda vez que tem duas pessoas disputando, vai haver polarização. O PT está polarizando desde que foi criado (…) Eu gostaria de polarizar com os tucanos, com o [ex-presidente] Fernando Henrique Cardoso. Uma polarização mais democrática, mais sensível. Não com um fascista como Bolsonaro, que só sabe transmitir ódio e mentiras. Mas é com ele. Paciência. É ele que está aí. Ele foi eleito por quem? Quem é que criou o clima para eleger ele? Não fomos nós do PT. Então ele tá aí e nós vamos polarizar para ganhar as eleições.”

(Lula, candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores.)