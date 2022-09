Lula esconde plano para economia, mas pede ajuda a empresários

Lula atravessou a campanha sem dizer o que pensa em fazer na economia para resgatar o país do longo ciclo de estagnação, agravada no ciclo do adversário Jair Bolsonaro. Mantém em segredo seu plano para a economia.

Ontem à noite, em São Paulo, encontrou-se com empresários. À curiosidade da plateia, pontuada pelo ceticismo sobre um programa econômico mantido em segredo, ele respondeu com um vago pedido de “ajuda” para “acabar com a miséria”.

Não é ruim que um candidato procure amparo no meio empresarial sobre como governar para reduzir a taxa de empobrecimento geral, agravada nos últimos quatro anos.

No caso de Lula, porém, o apelo nem chega a ser novidade. Na sexta-feira 15 de dezembro de 2006, por exemplo, estava reeleito quando se dirigiu a empresários: “Nós estamos dizendo que não estamos dispostos a conviver mais quatro anos discutindo a miséria, e que na hora de fazer o orçamento é como se estivéssemos em uma casa que não tem pão, onde todo mundo briga e ninguém tem razão.”

Acrescentou: “O cobertor é curto e o único jeito de a gente poder atender as necessidades de todos os setores da sociedade brasileira, de todos os ministros, das Forças Armadas brasileiras, é a economia crescer. Ela crescendo, vai crescer a renda nacional e, portanto, a gente vai ter dinheiro para fazer as coisas. Se não crescer, nós não iremos a lugar nenhum.”

Fez uma pausa, e arrematou: “Eu quero lembrar que faz exatamente 20 anos, ou melhor, 26 anos que a economia brasileira não cresce.”

Passaram-se 16 anos, dos quais quatro anos do segundo mandato de Lula e seis da sucessora Dilma Rousseff. Candidato a um terceiro mandato, Lula segue “discutindo a miséria” e preocupado com o “cobertor curto” do orçamento.

Favorito nas pesquisas, a quatro dias eleição ainda não explicou o que e como pretende fazer para a economia crescer e, portanto, “ter dinheiro para fazer as coisas”.