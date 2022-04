Lula: “Ele mente todo santo dia, usando o nome de Deus em vão”

“Ele mente todo santo dia. Ele é uma pessoa que mente, inclusive, usando o nome de Deus em vão. Ele não é evangélico, ele não é católico, é um fariseu, que se utiliza da boa-fé de milhões de brasileiros, evangélicos e católicos, que votaram nele. Ele foi eleito presidente com base em mentiras. Ele foi eleito presidente com base no ódio, com base na provocação, e ele pensa que vai se reeleger assim. Não vai se reeleger. Dizem todo dia ‘o Bolsonaro está preparando um golpe, vai ter golpe neste País’. Dia 2 de outubro o povo brasileiro vai dar um golpe no fascismo e vai restabelecer a democracia. (…) Estou de volta para me candidatar a presidente da República.”

(Lula, candidato presidencial do PT).