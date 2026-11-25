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A briga entre os presidentes Lula e Javier Milei trava a diplomacia entre Brasil e Argentina e imobiliza o Mercosul. A ausência de diálogo afeta parcerias vitais para a indústria e energia, como o gás de Vaca Muerta, em meio à disputa dos Estados Unidos e China por influência na América do Sul.

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O Brasil não terá embaixador em Buenos Aires, anuncia o governo Lula. A Argentina não terá embaixador em Brasília, retruca o governo Javier Milei.

É uma disputa entre políticos cujos comportamentos, ações ou preocupações estão centradas em si mesmo.

Começou com interferências indevidas em eleições presidenciais nos dois lados da fronteira — em 2023, Lula na Argentina; em 2026, Milei no Brasil. Terminou em ofensas pessoais, ocasionalmente públicas.

Eles não refutam culpa, mas a realidade é que, por razões personalíssimas, Lula e Milei aniquilaram 41 anos de diplomacia de presidentes do Mercosul. Ela foi inaugurada na fundação do Mercosul, com a Declaração de Iguaçu assinada no dia 30 de novembro de 1985 por José Sarney e Raúl Alfonsín.

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Liberais, Sarney e Alfonsín fizeram o que parecia impossível: conduziram a transição das ditaduras militares para a democracia, enquanto suprimiam dos quartéis o cenário de guerra entre os dois países.

O bloco econômico sobrevive, e isso já é uma proeza, mas está absolutamente imobilizado num cenário de luta entre Estados Unidos e China por influência política, econômica, militar e científica na América do Sul.

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Os presidentes do Brasil e da Argentina, principais sócios do Mercosul, estão completando três anos sem conversar. Devem continuar assim em 2027. E, se houver reeleição na Argentina, talvez se mantenham reféns desse enredo colérico pelos quatro anos seguintes, até 2030.

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A disputa de egos entre Lula e Milei pode até agradar torcidas, mas tem se mostrado corrosiva aos interesses dos dois países. Sobram evidências, por exemplo, nas vacilações dos dois governos sobre eventual reação coordenada à invasão dos mercados industriais brasileiro e argentino por empresas chinesas.

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Hesitações são perceptíveis, também, em parcerias para investimentos fundamentais aos dois países, como na exploração das reservas de gás de Vaca Muerta, na Patagônia argentina.

Para o Brasil, Vaca Muerta é a melhor alternativa às importações de gás da Bolívia, onde a produção está em declínio, mas ainda é a principal fonte de energia das indústrias brasileiras do Sul e do Sudeste.

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O choque de egocentrismo presidencial tem atrapalhado negociações, entre elas a de um crédito de 820 milhões de dólares do Brasil para Vaca Muerta num pacote de venda de produtos industriais brasileiros.

Argentina é o único lugar que importa no qual o Brasil é importante, dizia Marcos Azambuja, ex-embaixador brasileiro em Buenos Aires. Vale o inverso: Brasil é o único lugar que importa no qual a Argentina é importante.

Lula e Milei não precisam ser amigos, mas deveriam evitar que o narcisismo arraste os respectivos governos à irrelevância na batalha em curso sobre o futuro da América do Sul.