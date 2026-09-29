🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Lula e Flávio Bolsonaro agora estimulam guerrilha religiosa no palanque

Já acirrou a crise no STF com reflexos Justiça Eleitoral. E ameaça arrastar lideranças católicas e protestantes num embate bizarro

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 08h00 | Atualizado em 29 set 2026, 13h09
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
Lula e Flávio Bolsonaro — (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Lula e Flávio Bolsonaro agora estimulam guerrilha religiosa no palanque Priorize VEJA no Google

Donald Trump e Xi Jinping atravessaram a última semana empenhados em encontrar a trilha mais rápida e segura para que americanos e chineses desfrutem das benesses da liderança na nova etapa do capitalismo, a era da Inteligência Artificial.

Lula e Flávio Bolsonaro, favoritos na disputa pela presidência da República, estão há cinco dias gastando tempo e energia numa querela bizantina, que revela muito sobre os desertos de ideias onde cultivam suas candidaturas.

Desde quinta-feira (24/9), eles discutem se Nossa Senhora Aparecida deve continuar no altar de padroeira nacional, ser substituída por Cristo ou ficar restrita à proteção do Brasil católico.

Siga

Lula e Flávio Bolsonaro passaram a estimular uma guerrilha religiosa no palanque. Ou seja, resolveram se devotar à manipulação eleitoreira de símbolos religiosos apenas para reafirmar a rejeição ao adversário.

Continua após a publicidade

Na prática, oferecem mais do mesmo cardápio que servem há oito anos: votar em Lula para impedir Bolsonaro, votar em Bolsonaro para impedir Lula. Nas pesquisas, empatam na rejeição de metade do eleitorado.

Faltam seis dias para o primeiro turno eleitoral e, até hoje, não se sabe o que eles pensam e querem, quais são as propostas comuns e eventuais divergências sobre a condução do país nesse novo ciclo capitalista.

Continua após a publicidade

Não são conhecidas as ideias de Lula nem de Flávio Bolsonaro sobre as mudanças necessárias nos padrões de educação, saúde, segurança pública, produção e de investimento para a travessia de 214 milhões de brasileiros na revolução tecnológica que já começou. Não conseguiram ir além dos bordões da marquetagem sobre questões fundamentais ao futuro.

Eles se escolheram adversários preferenciais e, nos últimos nove meses, conseguiram manter o favoritismo a bordo de discursos vagos, numa fuga constante da comparação pública de biografias, de propostas, do escrutínio do oponente sobre os respectivos planos sob o olhar do eleitorado. Temem o confronto, admitem assessores. Por isso, a desistência dos debates.

Continua após a publicidade

Lula e Flávio Bolsonaro estão, literalmente, empurrando o Estado laico para uma espécie de guerrilha político-religiosa, e por razões restritas aos seus interesses eleitorais.

O caso já serviu de pretexto ao acirramento da crise entre desnorteados juízes do Supremo Tribunal Federal, com reflexos diretos nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, guardião da eleições.

Continua após a publicidade

Agora, ameaça arrastar lideranças católicas e protestantes num embate bizarro sobre quem deve ocupar o imaginário do padroado nacional — a mãe (N. Senhora) ou o filho (Cristo).

É manobra de alto risco para distrair do problema central, a escassez de ideias sobre o futuro dos brasileiros.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Campanha Eleitoral
capitalismo
Catolicismo
China
crise institucional
Desenvolvimento
Donald Trump
Economia
Educação
Eleições
Eleições 2026
Energia
Estados Unidos
Evangélicos
Flávio Bolsonaro
Igreja Católica
Igreja Evangélica
Inteligencia Artificial
investimento
Jair Bolsonaro
Jesus Cristo
Luiz Inácio Lula da Silva
Mineração
Nossa Senhora Aparecida
Petroleo
PL - Partido Liberal
PT - Partido dos Trabalhadores
Religião
Saúde
Seguranca
Supremo Tribunal Federal - STF
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
XI Jinping
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).