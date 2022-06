Lula e Bolsonaro se arriscam a ter oposição muito mais vigorosa

No começo de 2021, Jair Bolsonaro estava certo de que seu adversário ideal era Lula, fora da prisão mas ainda inelegível por causa das condenações por corrupção na Operação Lava Jato.

Estava com alta rejeição herdada do desgoverno na pandemia e, basicamente, impulsionada pelo eleitorado feminino. Mesmo assim, liderava pesquisas com vantagem (média de 15 pontos) sobre potenciais adversários.

Em março, o Supremo anulou sentenças, devolveu a Lula o direito de ser candidato e liquidou a Lava Jato. Bolsonaro perdeu a bússola da reeleição.

Três meses depois, afastou generais aposentados de funções políticas no Palácio do Planalto, e entregou o governo e o orçamento à tríade do Centrão — Ciro Nogueira e Arthur Lira, do Progressistas, e Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal.

Quando o ano acabou, tinha uma base parlamentar, opções de partidos, com fundo eleitoral bilionário, uma distância de 17 pontos percentuais a vencer para alcançar Lula.

Na média das pesquisas, o quadro permanece igual, com tendência a um avanço de Lula.

Eles se desejam, desde sempre. Se consideram adversários ideais e, em consequência, nem se interessam pelo que pensa, proponha ou critique a dezena de outros candidatos.

A Lula, por exemplo, só interessa debater com Bolsonaro, tanto quanto a Bolsonaro só interessa debater com Lula.

Criaram até uma interdependência nas decisões de agenda de campanha. Exemplo: um só confirma presença em debates depois do outro, mas como só pretendem discutir entre eles, sinalizam a possibilidade de não participarem de nenhum antes do segundo turno.

Supõem que estarão a sós, representantes únicos das alternativas disponíveis para 150 milhões de eleitores. Apostam numa divisão, ou bifurcação, da política nacional a partir de novembro.

Há precedentes. Lula presidia em 2006, fugiu do debate no primeiro turno e se reelegeu. Bolsonaro, em 2018, foi a dois antes do atentado em Juiz de Fora, depois seguiu com a campanha em leito hospitalar.

É do jogo. Não se pode obrigá-los a apresentar e, muito menos, submeter suas propostas para o futuro do país ao crivo dos adversários, em ritual fundamental à construção de uma democracia.

Nada impede, claro, eventuais manifestações de choque, de insatisfação e de desânimo de eleitores deles e de outros que têm expectativa de moldar opinião sobre o que pensa cada candidato, e confirmar ou mudar a intenção de voto em outubro.

A intransigência tem custo. Bolsonaro e Lula já contabilizam oposição aguerrida, na hipótese de vitória, o que reforça a percepção coletiva de que essa será a eleição da rejeição.

Nesse ambiente, sem submeter seus planos à necessária crítica pública dos adversários, se arriscam a enfrentar uma oposição muito mais vigorosa do que imaginam a partir de 1º de janeiro de 2023 — na hipótese de um vencedor entre ambos.

Tudo em política tem consequências. Principalmente, quando um governo se elege na realidade paralela.