Lula e Bolsonaro querem escapar de debates

Lula não pretende ir a debates. Pelo menos, enquanto estiver aparecendo na liderança das pesquisas de intenção de voto, com vantagem no patamar atual — cerca de 20 pontos à frente do segundo colocado, Jair Bolsonaro.

Sua justificativa é a de que “o modelo não funciona”. Prefere entrevistas individuais. Se possível, com entrevistadores da sua escolha.

Bolsonaro se manteve longe do debate em 2018 e, aparentemente, gostaria de seguir assim, caso as circunstâncias eleitorais permitam. Evidência: não mandou ninguém para representá-lo em reuniões preparatórias de emissoras como a CNN.

Lula e Bolsonaro privariam os eleitores do confronto público das suas propostas e, também, da análise crítica dos adversários.

A ausência da dupla de candidatos deixaria Brasil do século XXI em desvantagem em relação à Grécia Antiga, onde a invenção da luta com palavras moldou a essência da democracia.