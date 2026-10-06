⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Lula culpa ‘promiscuidade estabelecida’ no STF pela derrota no 1º turno

Cúpula do PT já anunciou ter projeto de reforma do Judiciário para o candidato à reeleição. Dirigentes que procuraram, não encontraram

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 08h00
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e camisa clara, mãos unidas em frente ao corpo, expressão séria. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Mercosul.
Lula — (Evaristo Sá/AFP)
Continua após publicidade
Lula culpa ‘promiscuidade estabelecida’ no STF pela derrota no 1º turno Priorize VEJA no Google

Lula culpa juízes do Supremo Tribunal Federal por sua derrota no primeiro turno. “Estamos carregando nas costas uma coisa muito grave que é a promiscuidade que ficou estabelecida na Suprema Corte brasileira depois dessas denúncias”, disse nesta segunda-feira (5/10) a uma plateia de candidatos eleitos do Partido dos Trabalhadores.

Com essa frase de vinte e duas palavras, Lula deixou claro que ainda não se convenceu da própria culpa na derrota por 2,3 milhões de votos para Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição presidencial.

Na noite do último domingo, depois de divulgados os resultados, divagou: “Não entendo… Será que o povo está certo e estamos errados?” 

Siga

Na reunião com aliados, ontem, comentou: “Às vezes o povo não vota porque o povo não nos compreendeu.”

Continua após a publicidade

Lula está à procura de culpados por ter conseguido 53,8 milhões de votos (45,16% do total) e ter ficou 2,3 milhões de votos atrás de Flávio Bolsonaro. O adversário, que ele subestimou, venceu a primeira rodada de votação com 56,1 milhões de votos (47,03%).

Aparentemente, Lula ainda não chegou a uma conclusão sobre a eventual parcela de responsabilidade do “povo” na sua derrota.

Continua após a publicidade

O candidato à reeleição, porém, já exala certeza sobre reflexos nas urnas de domingo dessa carga pesada que diz estar carregando nas costas — nas suas palavras, a “promiscuidade que ficou estabelecida” entre juízes do Supremo.

Ele não disse, mas é provável que estivesse de referindo à rede de proteção e de influência política do Banco Master, na qual se enredaram vários juízes de tribunais superiores, entre eles Alexandre de Moraes e José Antonio Dias Toffoli, do STF.

Continua após a publicidade

Lula sugeriu abrir a campanha do segundo turno com a proposta de uma reforma do Poder Judiciário:  “Quando você chega numa situação em que a Suprema Corte está sob a desconfiança da sociedade, algo é muito grave. Então, esses são temas que nós vamos ter que encarar nesta campanha.”

Acrescentou: “Precisamos definir concretamente como é que a gente vai escolher um ministro da Suprema Corte. É de interesse pessoal do presidente da República? É de pressão do Congresso Nacional? É de interesse do poder econômico?”

Continua após a publicidade

“Vamos ter que começar a discutir com a sociedade qual é o critério que a gente vai escolher para indicar um candidato a ministro da Suprema Corte” — continuou. “E se vai ter mandato ou não. Está na hora de discutir isso. A verdade é que ninguém está acima da lei nem os ministros da Suprema Corte estão acima da lei.”

Nos últimos nove meses, nem Lula nem Flávio Bolsonaro se preocuparam em apresentar e debater em público ideias e sugestões tanto para uma reforma do Judiciário quanto para qualquer outro tema crítico na vida dos brasileiros. Naturalmente, fica difícil acreditar que façam isso nos 19 dias que faltam para a rodada final de votação.

Continua após a publicidade

Um mês atrás, o Partido dos Trabalhadores anunciou em documento interno (Resolução 10/9/2026) a finalização de um projeto de reforma do Judiciário para a campanha de Lula. Surpreendidos, alguns dirigentes petistas foram atrás da proposta. Não encontraram, mas ficaram sabendo que o tema está na agenda para discussão preliminar no Congresso do PT  previsto para… 2027.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Campanha Eleitoral
Corrupção
Daniel Vorcaro
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Fraude
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Partidos Políticos
Poder Judiciário
PT - Partido dos Trabalhadores
reforma
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).