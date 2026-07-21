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Política

Lula completou cinco meses estagnado no patamar de 40% das pesquisas

Maioria (54%) dos eleitores entrevistados disse na semana passada, espontaneamente, que ainda não sabe em quem vai votar

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 08h36
Presidente Lula
Lula — (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula completou cinco meses estagnado no patamar de 40% das pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

Lula está há cinco meses estagnado, praticamente imobilizado, no patamar de 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. Quando oscila, se mantém dentro da margem de erro das pesquisas, que é de dois pontos percentuais na maioria dos casos.

O candidato do PT, aparentemente, bateu no teto. Não avança, mesmo com melhoria consistente na avaliação dos eleitores sobre o seu desempenho na presidência.

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(./VEJA)

É uma situação curiosa. Lula e o seu adversário mais destacado nas pesquisas, Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, concentram sete de cada dez votos daquela fatia do eleitorado que diz já ter definido em quem vai votar. Esse grupo de eleitores ainda é minoritário. É dono de pouco menos da metade (46%) do total de votos.

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Na semana passada, quando pesquisadores da Quaest perguntaram a 2.004 eleitores em quem pretendem votar para presidente nas eleições de outubro, a maioria (54%) dos entrevistados respondeu espontaneamente: ainda não sabe.

Significa que, a dez semanas do primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro lideram em intenção de voto já definida.

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Porém, com mais da metade dos eleitores ainda se declarando indecisa, a eleição presidencial segue aberta, indefinida nesta etapa das convenções partidárias.

Detalhe relevante: como têm mais rejeição eleitoral (acima de 45%) do que intenção de voto, eles competem num terreno instável.

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Outro aspecto é o desconhecimento confesso dos eleitores sobre outros candidatos. No exemplo da pesquisa Quaest/Genial, mais de 40% não sabem que é Ronaldo Caiado, do PSD; metade desconhece Romeu Zema, do Novo; e, quase 80% não fazem ideia de quem seja Renan Santos, do Missão.

É óbvio que esse quadro vai mudar, porque devem se apresentar em público com mais frequência a partir desta semana, quando a propaganda eleitoral começa a deslanchar.

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Naturalmente, devem crescer nas pesquisas. Para tanto, precisam conquistar os atuais indecisos e tirar alguns já alinhados a outros candidatos. Nesse caso, só há dois no alvo: Lula e Flávio Bolsonaro.

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