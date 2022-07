“Eu não quero ser o chato que avisou, mas vou repetir: o maior cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro. O populismo vive da visão maniqueísta do bem contra o mal. Um precisa do outro para sobreviver. Se você não quer o retorno do Lula e nem a permanência do Bolsonaro, junte-se à resistência contra o populismo e demagogia”

(Luiz Felipe D’Ávila, candidato presidencial do Partido Novo.)