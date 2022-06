“Um terço dos eleitores sequer pensa em quem votar para presidente da República, porque eles, como a maioria dos brasileiros, estão preocupados em como pagar as contas no final do mês, com quanto custa para encher o tanque do carro, com o preço do botijão de gás e como a inflação está comendo o dinheiro das pessoas. Então, a eleição ainda não começou.”

(Luiz Felipe D’Ávila, candidato presidencial do Partido Novo.)