“Certas políticas da extrema direita são muito parecidas com as da extrema esquerda. Voltamos ao populismo eleitoral (..) Se o governo do Lula começar a gastar, algo como o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto], o que é um erro, certamente vamos ter uma inflação maior.”

(Luis Stuhlberger, presidente da Verde Asset Management, gestor de R$ 50 bilhões em investimentos.)